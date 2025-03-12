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10:33, 12 марта 2025Силовые структуры

Поджигателя российского храма осудили на два года колонии

В Тюмени суд приговорил к двум годам поджигателя храма Дмитрия Донского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к двум годам лишения свободы 43-летнего местного жителя, который кинул коктейли Молотова в здание храма Дмитрия Донского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Юрий Машинский признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 (Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества) и части 2 статьи 214 («Вандализм») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

В июне мужчина бросил четыре коктейля Молотова в храм святого князя Димитрия Донского. Возгорание удалось потушить до приезда пожарных. Осужденный признал вину и выразил раскаяние в содеянном. На судебном заседании он заявлял, что не планировал поджог, действовал спонтанно. По его словам, он был нетрезв. Поджигатель назвал свой поступок ошибкой.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что мужчина, метнувший коктейли Молотова в храм, стал жертвой мошенников.

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