Российский губернатор раскрыл мотив поджигателя православного храма

Поджигатель храма Дмитрия Донского в Тюмени стал жертвой мошенников

Мужчина, подозреваемый в поджоге храма Дмитрия Донского в Тюмени «коктейлями Молотова», стал жертвой мошенников. Такой мотив раскрыл губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, сейчас с 43-летним поджигателем работают следователи.

О поджоге храма Дмитрия Донского в Тюмени стало известно в понедельник, 3 июня. Сообщалось, что неизвестный мужчина подошел к зданию по улице Республики, достал из пакета несколько бутылок с зажигательной смесью и бросил их в сторону входа.

Вскоре злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 214 («Вандализм») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.