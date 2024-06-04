СК раскрыл подробности поджога российского храма

СК: в Тюмени возбудили дело из-за поджога храма князя Донского

В Тюмени возбудили дело из-за поджога храма князя Донского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 214 («Вандализм») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным ведомства, 3 июня в СМИ появилась запись, на которой неизвестный бросает воспламеняющуюся жидкость в здание храма. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. После поджога мужчина скрылся на велосипеде. Однако следователи установили личность фигуранта и задержали его.

Ранее сообщалось, что 43-летний местный житель мог стать жертвой телефонных мошенников и поджег храм, чтобы вернуть украденные деньги. В настоящее время мужчину допрашивают. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

