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07:50, 4 июня 2024Силовые структуры

СК раскрыл подробности поджога российского храма

СК: в Тюмени возбудили дело из-за поджога храма князя Донского

Фото: Allexander Makarov / Russian Look / Global Look Press

В Тюмени возбудили дело из-за поджога храма князя Донского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 214 («Вандализм») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным ведомства, 3 июня в СМИ появилась запись, на которой неизвестный бросает воспламеняющуюся жидкость в здание храма. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. После поджога мужчина скрылся на велосипеде. Однако следователи установили личность фигуранта и задержали его.

Ранее сообщалось, что 43-летний местный житель мог стать жертвой телефонных мошенников и поджег храм, чтобы вернуть украденные деньги. В настоящее время мужчину допрашивают. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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      Екатерина Кашурникова
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