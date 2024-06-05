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11:45, 5 июня 2024Силовые структуры

Поджигателя российского храма взяли под стражу на два месяца

Суд арестовал на два месяца поджигателя храма в Тюмени
Начало событий в новости Поджигатель российского храма объяснил свой поступок

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Центральный районный суд Тюмени арестовал на два месяца 43-летнего местного жителя, который кинул коктейли Молотова в здание храма Дмитрия Донского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина проведет ближайшее время в СИЗО. Он признал вину и выразил раскаяние в содеянном. На судебном заседании тюменец заявил, что не планировал поджог, действовал спонтанно. По его словам, он был нетрезв. Поджигатель назвал свой поступок ошибкой.

Он работает мастером в местном ювелирном магазине. В 1997 году был судим за кражу, но отделался условным сроком.

4 июня губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что мужчина, метнувший «коктейли Молотова» в храм, стал жертвой мошенников. Накануне он был пойман после того, как пытался совершить поджог. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 214 («Вандализм») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

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      Любовь Ширижик
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