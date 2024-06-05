Поджигатель российского храма объяснил свой поступок

Поджигатель храма в Тюмени раскаялся в поступке и заявил, что был нетрезв

В Центральном районном суде Тюмени мужчина, задержанный за поджог храма Дмитрия Донского, признал вину и выразил раскаяние в содеянном. Об этом сообщает URA.RU.

На судебном заседании, где решался вопрос об избрании меры пресечения, подсудимый заявил, что не планировал поджог, действовал спонтанно. По его словам, он был нетрезв. Поджигатель назвал свой поступок ошибкой.

Он работает мастером в местном ювелирном магазине. В 1997 году был судим за кражу, но отделался условным сроком.

4 июня губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что мужчина, метнувший «коктейли Молотова» в храм, стал жертвой мошенников. Накануне он был пойман после того, как пытался совершить поджог. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 214 («Вандализм») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.