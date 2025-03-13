Политолог назвал условия согласия России на прекращение огня

Политолог Марков: Отказ от прекращения огня невыгоден РФ, но и согласие — тоже

Отказ от прекращения огня невыгоден России, как и безропотное согласие — Москва должна ответить в формате «да, но». Условия согласия Москвы в интервью MK.RU назвал политолог Сергей Марков.

«Сказать "да" мы не можем, сказать "нет" нам невыгодно. Лучшая формула для нас — "да, но". Мы должны выдвинуть ряд условий. Первое — полное оружейное эмбарго. Второе условие — отмена санкций, хотя бы частичная», — сказал он.

По его словам, США и РФ могут согласовать условия перемирия до 20 марта. После этого стороны будут обсуждать технические детали, а само перемирие может быть заключено к 20 апреля, заключил Марков.

Ранее в Белом доме заявили о «самом близком к миру моменте» с начала конфликта на Украине. «Мы находимся на отметке в 10 ярдов. И президент США рассчитывает, что россияне помогут нам добежать до зачетной зоны», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.