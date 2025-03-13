Политолог Пинчук призвал вернуть Одессу России

Возвращение Одессы является вопросом цивилизационного выживания России. Об этом в беседе с Царьградом заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.

По его словам, цели России не будут достигнуты в полной мере до возвращения этого портового города. Он напомнил, что Одесса была основа императрицей Екатериной II и является русским городом, где живут русские люди.

«В целом весь регион — это все территории русской империи, без которых эта империя не может возродиться. Поэтому для России это вопрос даже не исторической справедливости, а цивилизационного выживания», — указал он.

Кроме того, Пинчук отметил, что Одесса важна и с геополитической и экономической точек зрения, так как имеет очень удобный выход в Черное море.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Украина рискует потерять ряд городов, в том числе Одессу, после прекращения военной помощи со стороны США.