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17:27, 13 марта 2025Силовые структуры

Польша отказалась выдать России снимавшую порно с внуками женщину

Польша отказалась выдать России бабушку, снимавшую порно с внуками в Петербурге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Польша больше 10 раз отказала России в выдаче обвиняемых по уголовным делам

Фото: KWP Poznan / AP

Польша отказалась выдать России 64-летнюю Ольгу Штейнерт, которая обвиняется в съемке порнографии с участием своих внуков. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Штейнерт — уроженка Баку. В РФ ее ищут с 2019 года.

Как полагает следствие, женщина вместе с подельницей работала в студии вебкам на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В один момент злоумышленницы решили заработать еще больше денег и начать снимать в откровенных сценах внуков Штейнерт. В бизнесе принимал участие и муж разыскиваемой — сейчас он вместе с супругой находится за границей.

Ранее сообщалось, что Польша за прошлый год 11 раз отказала России в выдаче обвиняемых по уголовным делам.

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