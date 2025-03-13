Польша отказалась выдать России снимавшую порно с внуками женщину

Польша отказалась выдать России бабушку, снимавшую порно с внуками в Петербурге

Польша больше 10 раз отказала России в выдаче обвиняемых по уголовным делам

Начало событий в новости Польша больше 10 раз отказала России в выдаче обвиняемых по уголовным делам

Польша отказалась выдать России 64-летнюю Ольгу Штейнерт, которая обвиняется в съемке порнографии с участием своих внуков. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Штейнерт — уроженка Баку. В РФ ее ищут с 2019 года.

Как полагает следствие, женщина вместе с подельницей работала в студии вебкам на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В один момент злоумышленницы решили заработать еще больше денег и начать снимать в откровенных сценах внуков Штейнерт. В бизнесе принимал участие и муж разыскиваемой — сейчас он вместе с супругой находится за границей.

Ранее сообщалось, что Польша за прошлый год 11 раз отказала России в выдаче обвиняемых по уголовным делам.

