Польша больше 10 раз отказала России в выдаче обвиняемых по уголовным делам

В 2024 году Польша 11 раз отказала России в выдаче обвиняемых по уголовным делам

Россия за прошлый год получила 11 отказов в выдаче обвиняемых по уголовным делам от компетентных органов Польши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Среди тех, кого отказались экстрадировать, оказались обвиняемые в хищениях, кражах и других неполитических преступлениях. Как уточняет ведомство, своим отказом Польша фактически обеспечили им освобождение от ответственности.

Ранее глава ФСИН Аркадий Гостев заявил, что за 2024 год из России экстрадировали 877 иностранцев, подозреваемых и обвиняемых по различным статьям. Кроме того, ведомство передало 224 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на родине.