Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:50, 13 марта 2025Силовые структуры

Польша больше 10 раз отказала России в выдаче обвиняемых по уголовным делам

В 2024 году Польша 11 раз отказала России в выдаче обвиняемых по уголовным делам
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Artur Widak / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Россия за прошлый год получила 11 отказов в выдаче обвиняемых по уголовным делам от компетентных органов Польши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Среди тех, кого отказались экстрадировать, оказались обвиняемые в хищениях, кражах и других неполитических преступлениях. Как уточняет ведомство, своим отказом Польша фактически обеспечили им освобождение от ответственности.

Ранее глава ФСИН Аркадий Гостев заявил, что за 2024 год из России экстрадировали 877 иностранцев, подозреваемых и обвиняемых по различным статьям. Кроме того, ведомство передало 224 осужденных для дальнейшего отбывания наказания на родине.

    Обсудить
    Последние новости

    В Москве раскритиковали предложение о временном перемирии на Украине

    Посетители зоопарка испугались за слишком толстую пантеру

    Бананы собрались признать российским сельхозпродуктом

    Армия России ударила по военным аэродромам ВСУ

    В России выразили протест в связи с причинами отказов гимнастам в нейтральном статусе

    Суджа вернулась под контроль России. До полного освобождения Курской области осталось зачистить от ВСУ шесть сел

    Глава отделения ФССП помогала сожителю уклоняться от алиментов и была осуждена

    Ушаков рассказал о назначении США посредника для переговоров с Россией

    Готовившего покушения на бойцов СВО украинского агента арестовали в российском регионе

    Apple призвала миллиард пользователей срочно обновить iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше