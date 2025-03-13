Spectator: Крах ВСУ в Курской области усилит позиции России и ослабит Украину

Поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области оставляет президента республики Владимира Зеленского без козыря и усиливает позиции России на переговорах. Об этом пишет британский журнал Spectator.

«Победа в Курской области усилит позицию Путина в возможных будущих переговорах с украинцами, лишив Зеленского сомнительной карты», — указано в сообщении.

Издание предполагает, что Зеленский планировал «разыграть эту карту», добившись ответного вывода российских войск с других территорий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что операция по освобождению Курской области от противника вошла в завершающую стадию.