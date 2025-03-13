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10:56, 13 марта 2025Россия

Появление Путина в камуфляже объяснили

«Царьград»: Выбор Путиным камуфляжа — сигнал на тему переговоров
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Появление президента России Владимира Путина на публике в камуфляже объяснили. О чем может свидетельствовать выход главы государства в военной форме, порассуждал обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, размышления которого на этот счет телеканал приводит на своем сайте.

Вечером 12 марта были опубликованы кадры посещения главой государства Курской области. Он впервые приехал в регион после начала там боевых действий. На кадрах Путин одет в форму, аналогичную той, которую используют в Российской армии.

Надетый президентом камуфляж — «это некая форма невербального месседжа на тему альтернатив переговорам», считает обозреватель. Помимо этого, выбор Путиным военной одежды подтверждает успех российских войск в Курской области, добавил Пинчук.

13 марта в Кремле заявили о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области. Перед этим начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении 86 процентов территории, захваченной украинскими войсками в августе 2024 года.

ЖЗЛ
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