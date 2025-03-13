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09:16, 13 марта 2025Мир

Президент Польши оценил политику Трампа в отношении России

Президент Польши Дуда: Трамп не ведет себя исключительно мило и ласково с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент США Дональд Трамп не ведет себя исключительно «мило и ласково» с Россией, но применяет против Москвы инструменты, однако их не так заметно, как те, которые используются Вашингтоном в отношении Киева. Об этом заявил лидер Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times (FT).

«Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, по моему мнению, дело не в том, что президент Трамп ведет себя с Россией только мило и ласково ... Я думаю, что он применяет инструменты против России, хотя, возможно, это не так громко и заметно, как те, которые он использует против Украины», — отметил польский лидер.

Дуда подчеркнул, что пока никому не удалось завершить конфликт на Украине и призвал дать американскому лидеру Дональду Трампу шанс.

Ранее Анджей Дуда обсудил с Дональдом Трампом создание в его стране военной базы «Форт Трамп». Дуда обсуждал этот вопрос с Трампом еще во время первого президентского срока республиканца, однако этим планам не суждено было сбыться из-за победы Джо Байдена на выборах президента США в 2020 году.

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