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14:14, 13 марта 2025Путешествия

Пристрастившуюся к пластике модель задержали в аэропорту из-за фото в паспорте без макияжа

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Janaína Prazeres

Janaína Prazeres. Фото: @janaina3

Модель Джанаину Празерес, пристрастившуюся к пластической хирургии, задержали в аэропорту Сан-Паулу из-за старого фото в паспорте без макияжа. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Уточняется, что модель, признанная журналом Playboy Norway «идеальной женщиной», перенесла 20 операций и сильно изменилась за короткий срок. Сотрудникам иммиграционной службы показалось странным, что она совершенно не похожа на себя на фото из паспорта. Они 40 минут допрашивали Празерес, после чего все-таки допустили ее до рейса в США.

Ранее в аэропорту Лос-Анджелеса путешественница едва не лишилась отпуска из-за слишком «горячей фотографии» в паспорте. Сотрудники паспортного контроля заподозрили Алишу Мари в подделке документа, поскольку она не была похожа на себя на снимке.

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