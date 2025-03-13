Пристрастившуюся к пластике модель задержали в аэропорту из-за фото в паспорте без макияжа

Модель Джанаину Празерес, пристрастившуюся к пластической хирургии, задержали в аэропорту Сан-Паулу из-за старого фото в паспорте без макияжа. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Уточняется, что модель, признанная журналом Playboy Norway «идеальной женщиной», перенесла 20 операций и сильно изменилась за короткий срок. Сотрудникам иммиграционной службы показалось странным, что она совершенно не похожа на себя на фото из паспорта. Они 40 минут допрашивали Празерес, после чего все-таки допустили ее до рейса в США.

Ранее в аэропорту Лос-Анджелеса путешественница едва не лишилась отпуска из-за слишком «горячей фотографии» в паспорте. Сотрудники паспортного контроля заподозрили Алишу Мари в подделке документа, поскольку она не была похожа на себя на снимке.