Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:28, 13 марта 2025Экономика

Производитель туалетной бумаги Zewa сменит название в России

РБК: «ЭвоКом» перезапустит бренд туалетной бумаги Zewa под названием Zemma
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Компания «ЭвоКом» перезапустит бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток Zewa под названием Zemma. О смене названия со ссылкой на представителей компании сообщает РБК.

Ребрендинг будет проходить постепенно: анонсировать выпуск товаров под новым названием начнут с марта, а полный переход на новый бренд завершится в 2026 году.

«Такой поэтапный подход к ребрендингу Zewa был выбран компанией, чтобы максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия», — пояснили производители товаров.

По словам гендиректора компании, новое название отвечает критериям «привлекательности, преемственности, соответствия категории, легкости запоминания и воспроизведения», на которые ориентировался производитель. При выборе нового имени для бренда готовили несколько вариантов и тестировали их на потребителе.

Ранее «Эволюция комфорта» сменила название бренда товаров женской гигиены на русифицированный вариант. Теперь прокладки будут называться «Либресс». В пресс-службе заверили, что изменения коснулись только названия, но не состава и технологии производства.Первые прокладки с новым названием поступили в продажу в мае 2024 года.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер сообщил о стрельбе из зениток по «метеориту» в Киеве. Что это было?

    Банки в России предложили новый способ борьбы с мошенниками

    Хронологию освобождения Суджи показали на видео с картой

    Рогов сообщил об освобождении территорий у села Жеребянки

    Лидеры двух постсоветских стран откроют границу после вооруженного конфликта 2022 года

    В Госдуме сообщили о подготовке новых мер в отношении иноагентов

    Стало известно об активизации боев в Курской области у границы с Украиной

    Россиянин с гаечным ключом ограбил офис микрокредитной организации

    На Западе нашли «родственную немецкую душу» Макрона

    Названы четыре секрета женского оргазма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше