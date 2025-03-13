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19:00, 13 марта 2025Россия

Путин пересказал разговор с бойцами о Судже

Президент Путин: Вчера мне бойцы пообещал взять Суджу под контроль
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пересказал разговор с бойцами о городе Суджа в Курской области. Трансляция выступления главы государства доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Вчера мне бойцы сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Так сегодня и произошло», — вспомнил Путин.

Вечером 12 марта были опубликованы кадры посещения президентом Курской области. Он впервые приехал в регион после начала там боевых действий. На кадрах Путин одет в камуфляжную форму.

Визит президента произошел на фоне штурма города Суджа, который, как отчиталось Минобороны России, удалось взять под контроль 13 марта.

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