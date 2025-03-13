Путин пересказал разговор с бойцами о Судже

Президент Путин: Вчера мне бойцы пообещал взять Суджу под контроль

Президент России Владимир Путин пересказал разговор с бойцами о городе Суджа в Курской области. Трансляция выступления главы государства доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Вчера мне бойцы сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Так сегодня и произошло», — вспомнил Путин.

Вечером 12 марта были опубликованы кадры посещения президентом Курской области. Он впервые приехал в регион после начала там боевых действий. На кадрах Путин одет в камуфляжную форму.

Визит президента произошел на фоне штурма города Суджа, который, как отчиталось Минобороны России, удалось взять под контроль 13 марта.