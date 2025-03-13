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19:49, 13 марта 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин распылил в лицо полицейского перцовый баллончик и сел на 4 года

В Тыве суд дал 4 года мужчине, распылившему перцовый баллончик в полицейского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Тыве суд приговорил к четырем годам колонии особого режима 34-летнего мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Жителя города Турана признали виновным в преступлении по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей») УК РФ. Следствие и суд установили, что в июле 2024 года участковый вечером прибыл к частному дому по вызову о дебоширстве, где обнаружил мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Из личных неприязненных отношений тот распылил перцовый баллон в полицейского, в результате чего у него был зафиксирован химический ожог первой степени.

Ранее сообщалось, что в Подольске набросившийся на сотрудника ДПС россиянин предстанет перед судом.

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