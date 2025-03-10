Напавший на сотрудника ДПС россиянин предстанет перед судом

В Подольске набросившийся на сотрудника ДПС россиянин предстанет перед судом

В Подольске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, напавшего в феврале на сотрудника ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Молодой человек обвиняется по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, 5 февраля фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил сотрудника ДПС, который пытался пресечь противоправные действия хулигана, а потом набросился на него.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове задержали 26-летнего мужчину, избившего полицейского ради друга-дебошира.