Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:28, 10 марта 2025Силовые структуры

Напавший на сотрудника ДПС россиянин предстанет перед судом

В Подольске набросившийся на сотрудника ДПС россиянин предстанет перед судом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Подольске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, напавшего в феврале на сотрудника ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Молодой человек обвиняется по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, 5 февраля фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил сотрудника ДПС, который пытался пресечь противоправные действия хулигана, а потом набросился на него.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове задержали 26-летнего мужчину, избившего полицейского ради друга-дебошира.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине испугались скорого отключения Starlink. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска?

    На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе везли цианистый натрий

    «Я постоянно рыдала». Бывшая девушка Канье Уэста рассказала, зачем он заставляет своих жен раздеваться на публике. Чего он хочет?

    Постоянно скандалившие супруги сходили к врачу и узнали причину ссор

    Россияне массово устремились на отдых в Европу. Как теперь там относятся к туристам из России?

    В российском регионе осудят иностранца за совращение малолетних девочек

    Еще один мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

    На Украине назвали число подлежащих декоммунизации станций метро

    Решение убрать Раппопорт из спектакля прокомментировали

    В российском регионе осудили мошенницу в парике за обман пенсионерки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше