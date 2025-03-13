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18:44, 13 марта 2025Силовые структуры

Пьяный вор украл брендовые вещи задержанных в отделе УМВД России

В Петербурге суд дал 2 года рецидивисту за кражу брендовых вещей в отделе УМВД
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Выборгский суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы вора-рецидивиста из Соснового Бора за кражу брендовых вещей из помещения управления МВД России. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Мужчину по имени Дмитрий взяли пол стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Из материалов дела следует, что в феврале 2024 года он, будучи пьяным, был в отделе УМВД. Он увидел у задержанного куртку марки Stone Island стоимостью 100 тысяч рублей и кофту итальянского дизайнера Массимо Ости производства C.P. Company за 28 тысяч рублей.

Дмитрий сложил куртку в рюкзак, надел кофту на себя и ушел. На суде он признал свою вину полностью.

Мужчина уже семь раз был судим, в том числе и за кражи, отметила Лебедева, добавив, что «русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход».

Ранее 13 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге бывшая проститутка Галя решила избавиться от соседки по коммунальной квартире с помощью попрошайки.

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