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12:01, 13 марта 2025Силовые структуры

Бывшая проститутка Галя решила избавиться от соседки с помощью попрошайки из храма

В Петербурге экс-проститутка Галя наняла попрошайку у храма на убийство соседки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге бывшая проститутка по имени Галя решила избавиться от соседки по коммунальной квартире с помощью попрошайки у храма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

59-летняя женщина, в прошлом привлекавшаяся к административной ответственности по статье 6.11 КоАП («Занятие проституцией»), долгое время конфликтовала с 67-летней соседкой. Они постоянно ругались и дрались. Галина два раза жаловалась в полицию, однако там ей не помогли.

Тогда она решила урегулировать ситуацию кардинальным образом. Скопив денег, Галя нашла у Александро-Невской лавры попрошайку и предложила ему заработать. Мужчина получил заказ на устранение соседки за 70 тысяч рублей и адрес. Однако он обо всем рассказал полицейским и те задержали Галю. Против нее возбуждено уголовное дело за неудавшееся покушение.

8 марта сообщалось, что силовики задержали участников банды киллеров за преступления 26-летней давности в Иркутской области.

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