В Иркутской области поймали киллеров-расчленителей

Shot: В Иркутской области задержали причастных к убийствам в 90-х киллеров

Силовики задержали участников банды убийц в Иркутской области из-за дела 26-летней давности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации медиа, задержание удалось произвести из-за прорыва в уголовном деле, заведенном еще в конце 1990-х годов. Неизвестные похитили 47-летнего Юрия Плясулина на автомобиле Toyota Marino, избили бейсбольной битой, задушили веревкой, расчленили и сбросили труп в реку Ия. Киллеров-расчленителей тогда поймать не удалось, дело было закрыто.

Спустя десятки лет выяснилось, что убийство Плясулина заказал его неприятель Александр Смолин, который в 1998 году заплатил двум наемникам за его устранение. Весной 2025 года иркутские следователи переквалифицировали закрытое дело в «Убийство по найму группой лиц» и задержали троих подозреваемых.

Силовики поймали 61-летнего Смолина, который оказался серийным убийцей — в 2019 году он вышел из тюрьмы, где отсидел за другие убийства. Также были задержаны и отправлены в СИЗО 49-летний Владимир Рейкало и 47-летний Виталий Медвед.

Задержанные проживали в Братске, Иркутске и в поселке Прибрежный. Рейкало и Медвед занимались кражами местных жителей. В настоящий момент следователи проверяют причастность банды к другим заказным убийствам 90-х.

В начале марта администрация ИК-2 одобрила условно-досрочное освобождение (УДО) осужденного на 23 года киллера Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексея Шерстобитова (Леша Солдат). В ИК-2 сочли, что осужденный исправился и готов выйти на свободу.