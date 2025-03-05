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13:03, 5 марта 2025Силовые структуры

Киллер Леша Солдат получил одобрение от администрации колонии на досрочное освобождение

Администрация ИК-2 одобрила УДО киллеру Леше Солдату, ходатайство ушло в суд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Администрация ИК-2 одобрила условно-досрочное освобождение (УДО) осужденного на 23 года киллера Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексея Шерстобитова (Леша Солдат), его ходатайство направлено в суд, который и должен принять окончательное решение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В администрации сочли, что осужденный исправился и готов выйти на свободу. Впрочем источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах не подтвердил эту информацию.

Прошение об УДО отправилось в липецкий суд. Леша Солдат недавно был переведен из колонии строгого режима №6 в ИК-2, где условия содержания считаются не такими жесткими.

В октябре 2024 года управление ФСИН России по Липецкой области опровергло информацию о подаче Шерстобитовым ходатайства об УДО.

Леша Солдат в 90-е годы был киллером в Ореховской и в Медведковской ОПГ. Следователи смогли доказать 12 его жертв, при этом известно, что преступник работал очень аккуратно — перед тем, как пойти на дело, он всегда пытался замаскировать свою внешность. Так, он прибегал к использованию париков и различных аксессуаров в виде фальшивых усов и бороды.

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