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09:57, 1 октября 2024Силовые структуры

Отбывающий срок киллер Ореховской ОПГ попал под госзащиту и хочет выйти по УДО. После этого он сможет поменять личность

Осужденный на 23 года колонии киллер 90-х годов Шерстобитов хочет выйти по УДО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Один из самых известных киллеров России 1990-х годов Алексей Шерстобитов, известный также как Леша Солдат, попал под программу о защите свидетелей, после чего подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). На данный момент 57-летний Солдат отбывает 23-летний срок в липецкой колонии строгого режима. На свободу официально он должен выйти в 2029 году.

Как отмечает Shot, причины попадания киллера Ореховской организационной преступной группировки (ОПГ) под госзащиту неизвестны, однако обычно такое происходит, когда заключенный сотрудничает со следствием. Отмечается, что после освобождения из мест лишения свободы Солдат официально сможет поменять личность, полностью сменив ФИО. Это позволит ему не стать мишенью для бывших подельников и врагов.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

На счету Шерстобитова более 10 жертв

Шерстобитов — бывший офицер МВД СССР. Еще курсантом он был награжден орденом «За личное мужество».

В 90-е годы Солдат работал киллером не только в Ореховской, но и в Медведковской ОПГ. Следователи смогли доказать 12 его жертв, при этом известно, что преступник работал очень аккуратно — перед тем, как пойти на дело, он всегда пытался замаскировать свою внешность. Так, он прибегал к использованию париков и различных аксессуаров в виде фальшивых усов и бород.

Поймать Шерстобитова удалось лишь в 2006 году. При этом милиция не знала его настоящую внешность — киллера сдали другие задержанные бандиты.

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Один из главных киллеров РФ женился и развелся в тюрьме, брак оказался неудачным

Уже отбывая срок в колонии, в 2016 году на тот момент 49-летний заключенный сыграл свадьбу с уроженкой Ленобласти Мариной Дружко, которая младше своего избранника на 17 лет. Торжество в стиле гангстеров 1930-х годов отметили прямо на зоне.

Однако, начиная с 2020 года, супруга Шерстобитова перестала ездить к нему и не сообщила мужу свой новый адрес. В результате для того, чтобы организовать развод Солдата, оперативникам и суду пришлось приложить большие усилия. О разводе супругов официально стало известно в 2024 году.

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Об экс-супруге Солдата известно, что ранее она была замужем за известным актером Сергеем Дружко. В браке у них родился сын, однако Шерстобитову лишили родительских прав после развода с первым мужем. В браке в Шерстобитовым она забирала гонорар супруга за написанные им в тюрьме и изданные книги, а также оплату за интервью осужденного. Ее супруг при этом денег не видел. Всего с 2010 года вышло уже 12 книг заключенного. Последняя была опубликована в феврале 2024 года — это поэма «Баллада о солдатах», посвященная участникам специальной военной операции на Украине.

На данный момент женщина скрывается от приставов. После неудачного брака Солдат отмечает, что не готов еще раз жениться.

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      Анастасия Алимпиева
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