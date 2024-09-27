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11:14, 27 сентября 2024Силовые структуры

Лидер Ореховской ОПГ готовится к отправке в зону СВО. Пожизненно осужденный Ося начал приводить себя в спортивную форму

Осужденный лидер Ореховской ОПГ Буторин хочет уйти на СВО

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Пожизненно осужденный лидер Ореховской организационной преступной группировки (ОПГ) во второй раз решил написать заявление на участие в специальной военной операции (СВО). По данным Shot, ему уже отказывали в этом из-за пожизненного срока.

На этот раз, отмечает источник, Сергей Буторин по прозвищу Ося уверен в положительном решении в отношении его кандидатуры и уже начал готовиться к отправке в зону боевых действий. В частности, он занимается йогой и увеличил спортивные нагрузки.

Буторин посвятил себя физической подготовке и начал игнорировать работу

Из-за уверенности в том, что его отправят в зону СВО, Буторин посвящает все свое время физической подготовке. При этом он полностью игнорирует работу — пока другие осужденные трудятся, Ося занят йогой.

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В прошении Буторин отмечает, что служил в молодости в саперном подразделении, откуда вышел прапорщиком. Кроме того, он занимался боксом и принимал участие в соревнованиях. Полученные там навыки, по его словам, пригодятся в зоне боевых действий.

На счету Буторина более 30 жертв

О Буторине известно, что на его счету во время участия в ОПГ более 30 жертв. Несколько лет он успешно скрывался от правоохранителей и в 1996-м инсценировал свою смерть, организовав фейковые похороны. Его тело якобы кремировали, а сам Ося сбежал из страны. Через пять лет его нашли в Испании. Местный суд приговорил главаря банды к 8,5 года заключения за хранение оружия и сопротивление при аресте. После того, как он отбыл заключение в испанской тюрьме, его экстрадировали в Россию, где в 2011-м году ему огласили новый приговор.

В мае 2022 года Буторин и киллер группировки Марат Полянский, ранее осужденный в 2013 году, получили новые сроки за попытку расправы в 1998 году над замначальника регионального отдела по борьбе с оргпреступностью (РОБОП) управления МВД по Центральному округу столицы Николаем Петровым.

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Осю признали виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ и приговорили к 13 годам колонии. Киллер ОПГ получил 12 лет и 6 месяцев колонии как непосредственный исполнитель расправы.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ранее сообщалось о попытке осужденного экс-министра ДНР отправиться на СВО

В сентябре появилась информация, что в зону СВО также попросился бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин). Тогда сообщалось, что его отказались освобождать из колонии, где он отбывает наказание за призывы к экстремистской деятельности.

Однако позже сам Гиркин открестился от попыток попасть в зону спецоперации. «Единственный законный способ для меня попасть на войну — это отмена приговора по суду либо персональный акт помилования в отношении меня со стороны президента», — указал он, отметив, что оба эти варианта исключены.

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      Анастасия Алимпиева
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