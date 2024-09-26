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10:39, 26 сентября 2024Россия

Стрелков открестился от попыток попасть на СВО

Экс-министр обороны ДНР Стрелков открестился от попыток попасть на СВО

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) открестился от попыток попасть в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Своим видением о ситуации на фронте он поделился с агентством RTVI.

Он признался, что в колонии никто не договаривается с заключенными об отправке в зону боевых действий.

«Единственный законный способ для меня попасть на войну — это отмена приговора по суду либо персональный акт помилования в отношении меня со стороны президента. При этом ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду», — отметил Стрелков.

До этого появились данные о том, что осужденный Стрелков может поехать на СВО. Впоследствии адвокат бывшего министра объявил, что все это слухи.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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