Адвокат заявил о слухах насчет отправки экс-министра ДНР Стрелкова на СВО

Адвокат Молохов назвал слухами информацию об отправке Стрелкова на СВО

Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

Начало событий в новости Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

Адвокат Александр Молохов назвал слухами информацию об отправке бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает «Газета.ру».

Защитник отказался подтвердить либо опровергнуть обнародованные сведения о том, что осужденный экс-министр освобождается из колонии, чтобы принять участие в СВО. Он предложил дождаться официальной информации на этот счет, чтобы не навредить своему клиенту.

При этом Молохов призвал набраться терпения, так как в ближайшее время могут появится новости о дальнейшей судьбе Стрелкова.

Информацию о его отправке на СВО также опровергла супруга.

Игорь Стрелков — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Стрелкова задержали 21 июля и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Он свою вину не признает. Его отправили отбывать наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области, где экс-министр работает швеей.

