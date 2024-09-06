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14:23, 6 сентября 2024Россия

Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

Жена Стрелкова опровергла сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сообщения об отправке экс-министра обороны Игоря Стрелкова (настоящее имя — Игорь Гиркин) в зону специальной военной операции (СВО) из тюрьмы не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала его жена Мирослава Регинская.

«Это вброс. Эта информация не является действительностью», — опровергла она.

6 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что Игорь Стрелков в ближайшее время выйдет из колонии и отправится в зону боевых действий. По информации Telegram-канала, этого смогли добиться адвокаты. Ему заменили лишение свободы на службу в зоне СВО.

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