Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

Жена Стрелкова опровергла сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

Сообщения об отправке экс-министра обороны Игоря Стрелкова (настоящее имя — Игорь Гиркин) в зону специальной военной операции (СВО) из тюрьмы не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала его жена Мирослава Регинская.

«Это вброс. Эта информация не является действительностью», — опровергла она.

6 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что Игорь Стрелков в ближайшее время выйдет из колонии и отправится в зону боевых действий. По информации Telegram-канала, этого смогли добиться адвокаты. Ему заменили лишение свободы на службу в зоне СВО.