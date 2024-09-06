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15:22, 6 сентября 2024Силовые структуры

Адвокат рассказал о сложностях согласования отправки экс-министра ДНР на СВО

Адвокат Молохов: процесс согласования отправки Стрелкова на СВО очень сложный
Начало событий в новости Адвокат заявил о слухах насчет отправки экс-министра ДНР Стрелкова на СВО
Игорь Стрелков

Игорь Стрелков. Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Процесс согласования отправки бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) на специальную военную операцию (СВО) очень сложный. Об этом заявил РБК адвокат Александр Молохов.

По его словам, на эту процедуру «может повлиять любая мелочь». В связи с этим защитник назвал умышленной провокацией появление информации об отправке Стрелкова на СВО с целью сорвать его планы по освобождению из колонии.

Пока же Молохов назвал вброс про экс-министра слухами. Он предложил дождаться официальной информации на этот счет, чтобы не навредить своему клиенту. Адвокат призвал набраться терпения, так как в ближайшее время могут появиться новости о дальнейшей судьбе Стрелкова.

Игорь Стрелков — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно критиковал деятельность Минобороны России и руководства страны. Стрелкова задержали 21 июля и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Он свою вину не признает. Его отправили отбывать наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области, где экс-министр работает в швейном цехе.

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      Любовь Ширижик
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