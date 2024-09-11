Бывшему министру обороны ДНР Стрелкову отказали в отправке на СВО

Игоря Стрелкова отказались отправлять из колонии на СВО

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя — Игорь Гиркин) отказались освобождать из колонии и отправлять в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ответы из профильных ведомств на прошение Гиркина поступили в среду, 11 сентября.

В конце января Московский городской суд приговорил экс-министра обороны к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Осужденного отправили отбывать наказание в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области, где он начал работать в швейном цехе.

Ранее адвокат Гиркина Александр Молохов назвал процесс согласования отправки его подзащитного на СВО «очень сложным». По его словам, на эту процедуру «может повлиять любая мелочь».