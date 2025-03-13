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10:38, 13 марта 2025Россия

Пять человек заживо сгорели в российском регионе

В Амурской области пять человек стали жертвами пожара в административном здании
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: МЧС России

В городе Благовещенске Амурской области пять человек стали жертвами пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

Возгорание произошло в административном здании по улице Чайковского. Прибывшие на место пожарные успели вывести из охваченного огнем здания десять человек — трое из них пострадали от огня.

Пожар удалось ликвидировать на площади 180 квадратных метров. При этом были задействованы 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

В начале марта пожар произошел в Свердловской области. Его жертвами стали дети трех и семи лет — мать оставила их дома одних. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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