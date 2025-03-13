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13:28, 13 марта 2025Бывший СССР

К Токаеву приехал еврокомиссар

Президент Казахстана Токаев встретился с еврокомиссаром Сикелу
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с комиссаром из Европейского союза (ЕС) по международному сотрудничеству Йозефа Сикелу. Об этом пишет пресс-служба лидера республики «Aqorda» в своем Telegram.

«Казахстан остается основным партнером Евросоюза в Центральной Азии», — приводит слова Токаева пресс-ведомство. Президент Казахстана добавил, что Астана отдает приоритетное значение сотрудничеству с ЕС. Речь идет о внешнеэкономическом и инвестиционном сотрудничестве.

Представитель Евросоюза Сикела заявил, что посетит все пять постсоветских республик Центральной Азии. «Это наглядно демонстрирует намерение Евросоюза установить более глубокие и устойчивые связи с Казахстаном и другими странами региона», — заявил еврокомиссар.

Ранее президент соседнего Узбекистана — Шавкат Мирзиеев подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном декларацию о стратегическом партнерстве двух стран. «По итогам переговоров главами государств принято историческое решение об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами», — сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

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