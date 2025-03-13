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21:06, 13 марта 2025Интернет и СМИ

Раскритикованный Дудем за людоедские слова бывший знаток поделился воспоминаниями о Москве

Знаток Ровшан Аскеров заявил, что у него остались хорошие воспоминания о Москве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Бывший знакток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскритиковал за людоедские слова, поделился воспоминаниями о Москве. О жизни в столице он рассказал в интервью Дудю, доступном на YouTube.

По словам Аскерова, до того, как он переехал в Москву, его пугали тем, что москвичи окажутся бездушными. Однако он считает, что в столице живут отзывчивые люди. «Ни разу у меня не было случая, чтобы я обратился к кому-нибудь и мне не показали бы дорогу, не помогли бы. У меня были хорошие воспоминания о Москве», — признался бывший знаток.

Однако он добавил, что после начала спецоперации на Украине его отношение к жителям Москвы изменилось.

В беседе с Дудем Аскеров также заявил, что считает правильными ракетные атаки Киева на мирное население Белгорода. Он заявил, что не испытывает сочувствия к белгородцам.

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    Раскритикованный Дудем за людоедские слова бывший знаток поделился воспоминаниями о Москве

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