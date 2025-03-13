Раскрыты подробности задержания проректора российского медицинского университета

В Нижнем Новгороде проректора ПИМУ Вожика поймали по подозрению в мошенничестве

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали проректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Вожика и начальника службы закупок университета Вячеслава Матвеичева за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным следствия, предварительно установлено, что в 2021 году фигуранты решили похитить бюджетные деньги, выделенные по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, и подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юридических лиц. Кроме того, они обеспечили выигрыш на аукционе. Затем,ПИМУ заключил контракт с коммерческой организацией на поставку велоэргометров на сумму более семи миллионов рублей. Эти деньги были переведены на счет коммерческой организации, а потом их разделили между собой фигуранты.

Ранее сообщалось, что в здании ПИМУ проходят обыски.