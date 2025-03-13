Рэпер MiyaGi отказался выступать за многомиллионные суммы из-за СВО

Super.ru: Рэпер MiyaGi отказался выступать за 50 миллионов рублей из-за СВО

Хип-хоп-исполнитель Азамат Кудзаев, известный под псевдонимом MiyaGi, отказался выступать за многомиллионные суммы. Об этом сообщает Super.ru.

По данным источника, заказчики предлагали музыканту за выступления на частных мероприятиях 30 и 50 миллионов рублей, но артист всегда отвечал отказом. По словам представителя MiyaGi, Кудзаев не нуждается в средствах, «а лишняя популярность ему ни к чему». «Артист, как утверждает информатор Super, отказал даже блогеру Mellstroy, когда тот якобы предложил ему миллиард рублей за участие в стриме», — говорится в материале.

По словам источника, среди причин отказа рэпера от выступлений также присутствуют личные мотивы и убеждения, но какие именно, не уточняется. При этом отмечается, что исполнитель перестал давать концерты сразу после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года. «В разговоре с нашим инсайдером брат артиста Тимур также подтвердил, что Мияги не поет из-за политических мотивов, пока продолжается СВО», — сообщает издание.

Ранее народный артист России Владимир Девятов сообщил, что его внук Дмитрий получил ранения в зоне проведения СВО.