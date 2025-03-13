Рогов сообщил об успехах Российской армии в Курской области

Рогов: ВС России освободили еще пять населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России освободили несколько населенных пунктов в Курской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в Telegram-канале.

«О новых успехах Русской Армии — освобождены еще пять населенных пунктов!» — говорится в сообщении. Рогов уточнил, что речь идет о селах Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении 86 процентов занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней. Он также рассказал, что украинские военные понесли большие потери в ходе освобождения села Малая Локня в Курской области.