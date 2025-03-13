Россиян предупредили о рассылке мошенниками сообщений о смерти знакомых

МВД предупредило россиян о рассылке мошенниками сообщений о смерти знакомых

Мошенники стали рассылать в Telegram сообщения о смерти знакомых. Об этом россиян предупредили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Отмечается, что эти сообщения содержат вредоносные файлы. В качестве иллюстрации пресс-служба приложила к посту скриншот подобного сообщения: «Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался...» Вместе с текстом злоумышленники рассылают APK-файлы, которые замаскированы под снимки якобы умерших. В министерстве уточнили, что эти файлы при скачивании и запускают установку вредоносного программного обеспечения.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов раскрыл, что россияне теряют миллиард рублей в день из-за действий телефонных мошенников. По его словам, эта оценка является самой скромной и каждый год растет на 20-30 процентов. Он отметил, что базирующиеся на Украине преступники управляются СБУ и американскими инструкторами.