Россиян призвали не испытывать ложных надежд на возвращение западных автобрендов

Глава «АвтоСпецЦентра» Терлюкевич: Ушедшие автобренды не скоро вернутся в Россию

Россиянам не стоит испытывать ложных надежд на возвращение ушедших из страны западных автогигантов. Об этом заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, его слова приводит «Автостат».

Крупным автомобильным концернам, ушедшим с российского рынка после начала боевых действий на Украине, будет крайне трудно оперативно наладить производство и продажи в РФ в краткосрочной перспективе. Без локализации выпуска они не смогут составить достойную конкуренцию доминирующим сейчас в России китайским производителям, отметил эксперт.

Но даже в случае возвращения западных автогигантов спрос на их машины будет невысоким, считает Терлюкевич. Всему виной — повышение утилизационного сбора в России, пояснил он. «Маловероятно, что потребитель будет готов переплатить за свою любовь к вернувшемуся бренду 30 процентов», — заключил аналитик.

Глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов придерживается схожего мнения по поводу перспектив возвращения ушедших из России западных автобрендов. По его оценке, они смогут вернуться не ранее 2028 года. «Никто никуда не вернется в ближайшие три года», — резюмировал он.

Ранее глава департамента продаж «Мэйджор» Александр Николаев призвал россиян не ждать прежних цен на машины ушедших из страны брендов. Подобные автомобили в РФ больше не будут стоить так же, как до 2022 года, заверил эксперт. Наиболее массовый сегмент российского авторынка (до пяти миллионов рублей) уже давно заняли китайские концерны. Выдержать конкуренцию со стороны производителей из азиатской страны западным брендам будет очень сложно. Единственный сегмент, на котором они смогут закрепиться после своего возращения, по мнению Николаева, станет премиальный класс. Там позиции китайских марок не столь сильны.