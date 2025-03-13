Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:34, 13 марта 2025Экономика

Россиян призвали не испытывать ложных надежд на возвращение западных автобрендов

Глава «АвтоСпецЦентра» Терлюкевич: Ушедшие автобренды не скоро вернутся в Россию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россиянам не стоит испытывать ложных надежд на возвращение ушедших из страны западных автогигантов. Об этом заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, его слова приводит «Автостат».

Крупным автомобильным концернам, ушедшим с российского рынка после начала боевых действий на Украине, будет крайне трудно оперативно наладить производство и продажи в РФ в краткосрочной перспективе. Без локализации выпуска они не смогут составить достойную конкуренцию доминирующим сейчас в России китайским производителям, отметил эксперт.

Но даже в случае возвращения западных автогигантов спрос на их машины будет невысоким, считает Терлюкевич. Всему виной — повышение утилизационного сбора в России, пояснил он. «Маловероятно, что потребитель будет готов переплатить за свою любовь к вернувшемуся бренду 30 процентов», — заключил аналитик.

Материалы по теме:
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023
«Худший год за последние 50 лет» Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
«Худший год за последние 50 лет»Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
27 декабря 2024

Глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов придерживается схожего мнения по поводу перспектив возвращения ушедших из России западных автобрендов. По его оценке, они смогут вернуться не ранее 2028 года. «Никто никуда не вернется в ближайшие три года», — резюмировал он.

Ранее глава департамента продаж «Мэйджор» Александр Николаев призвал россиян не ждать прежних цен на машины ушедших из страны брендов. Подобные автомобили в РФ больше не будут стоить так же, как до 2022 года, заверил эксперт. Наиболее массовый сегмент российского авторынка (до пяти миллионов рублей) уже давно заняли китайские концерны. Выдержать конкуренцию со стороны производителей из азиатской страны западным брендам будет очень сложно. Единственный сегмент, на котором они смогут закрепиться после своего возращения, по мнению Николаева, станет премиальный класс. Там позиции китайских марок не столь сильны.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Катара в сторону России

    Лукашенко прибыл в Россию на встречу с Путиным

    Алаудинов назвал сроки полной зачистки Суджи от ВСУ

    Командир «Ахмата» заявил об освобождении всех населенных пунктов Курской области

    Годовалая россиянка попала в реанимацию после находки на детской площадке

    ФСБ обнаружила закамуфлированные под подарочные наборы парфюмерии бомбы

    Каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска

    Момент попадания беспилотника в предприятие в российском регионе попал на видео

    Принтеры HP не узнали свои картриджи после обновления

    Сарику Андреасяну пригрозили депортацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше