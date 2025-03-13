Россиянам дали советы по защите от клещей весной

Лор Тен: Защититься от клещей весной помогут закрытая обувь и головные уборы

Снизить риск укуса клеща весной поможет соблюдение простых мер предосторожности, включая выбор для прогулок закрытой одежды, заявил врач-оториноларинголог Рауль Тен. Правилам защиты он научил россиян в разговоре с NEWS.ru.

Доктор порекомендовал для прогулок на природе выбирать одежду с длинными рукавами, носить закрытую обувь и головной убор. Усилить защиту можно с помощью специальных спреев от клещей, которыми надо обработать одежду перед выходом на улицу, дал совет врач.

Также защититься от клещей помогут меры предосторожности при работе и отдыхе на открытом воздухе. По словам врача, во время прогулок по лесу или в парке надо передвигаться по центральным тропинкам, избегая высокой травы и кустарников. «Если вы собрали букет цветов, то перед тем, как ставить в вазу, потрясите его над ванной — там может прятаться клещ», — рекомендовал он.

Ранее Минздрав Московской области предупредил, что в регионе из-за раннего прихода весны массово пробудились клещи. По информации ведомства, один из первых случаев укуса человека был зарегистрирован в Сергиевом Посаде.