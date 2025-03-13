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18:39, 13 марта 2025Бывший СССР

Россиянам и белорусам позволят участвовать в выборах в обеих странах

Россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах в качестве кандидатов и избирателей. Об этом заявили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко, трансляция их совместного заявления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», — заявил российский лидер.

По словам президента, таким образом сегодня активно расширяются возможности для активного вовлечения граждан обеих стран в общественную и политическую жизнь.

Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. В российской столице белорусский лидер провел встречу с Владимиром Путиным.

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