Россиянам и белорусам позволят участвовать в выборах в обеих странах

Россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах

Россияне и белорусы смогут участвовать в выборах в обеих странах в качестве кандидатов и избирателей. Об этом заявили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко, трансляция их совместного заявления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», — заявил российский лидер.

По словам президента, таким образом сегодня активно расширяются возможности для активного вовлечения граждан обеих стран в общественную и политическую жизнь.

Александр Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. В российской столице белорусский лидер провел встречу с Владимиром Путиным.