Россиянам посоветовали вкусный способ защититься от простуды

Нутрициолог Лейко: Чтобы снизить риск простуды, надо пить кефир и йогурт

Чтобы снизить риск развития ОРВИ и гриппа, надо пить кефир и йогурт и следить за здоровьем ЖКТ в целом, посоветовала врач высшей категории, нутрициолог, эксперт бренда SmartLife Любовь Лейко. Этот вкусный способ, с помощью которого можно поддержать организм в период простуд, она посоветовала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач обратила внимание россиян на то, что здоровье кишечника напрямую связано с иммунной системой. В подтверждение своих слов она сослалась на исследования, показавшие, что пробиотики, содержащиеся в кефире, йогурте, кимчи и других ферментированных продуктах, могут снизить риск развития простуды и гриппа благодаря положительному воздействию на иммунные клетки и микрофлору кишечника.

Также, по словам Лейко, в сезон простуд важно употреблять достаточное количество белка — мяса, рыбы, бобовых, молочных продуктов. Это необходимо для ускорения процесса регенерации тканей.

Белки необходимы для производства антител и иммунных клеток, что увеличивает общую защиту организма от инфекций. Кроме того, такие продукты содержат важные минералы, такие как цинк, который также способствует поддержанию иммунной функции Любовь Лейко врач высшей категории, нутрициолог

Не менее важны для поддержки организма в сезон простуд и антиоксиданты, продолжила Лейко. Они содержатся в ярких фруктах и овощах, таких как морковь, шпинат и капуста, и помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами. «Например, витамин C — известный антиоксидант, который не только поддерживает иммунитет, но и способствует заживлению тканей. Регулярное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, или добавок помогает организму справляться с инфекциями и уменьшает общее воспаление», — рассказала врач.

Ранее терапевт Ольга Сухарева дала несколько советов по профилактике ОРВИ. Чтобы не заболеть ОРВИ, важно в общественных местах носить маску, а также не чесать глаза и нос, заявила она.

