Россиянам дали несколько простых советов по профилактике ОРВИ

Терапевт Сухарева посоветовала не чесать глаза и нос, чтобы не заболеть ОРВИ

Чтобы снизить риск заболеть ОРВИ, важно в общественных местах носить маску, а также не чесать глаза и нос, посоветовала терапевт Ольга Сухарева. Эти и несколько других простых советов по профилактике простуды она дала в своем Telegram-канале.

Помимо ношения масок в общественных местах, врач рекомендовала использовать дома очиститель воздуха и чаще проветривать помещения. Также, по ее словам, важно обрабатывать руки антисептиком и регулярно их мыть.

Кроме того, Сухарева призвала не трогать лицо грязными руками и не чесать глаза и нос. Она подчеркнула, что для развития заболевания вирусы должны проникнуть внутрь клетки слизистой оболочки носа, рта или глаз. «Важно понимать, что эта адсорбция не происходит моментально после того, как на вас чихнули. Какое-то время вирус просто "сидит" на поверхности клетки», — объяснила она.

Еще одна рекомендация врача — регулярно пить воду и промывать нос раствором на основе морской соли. Эта мера, по ее словам, позволит уменьшить концентрацию вируса в носоглотке и ротоглотке. С оставшейся минимальной дозой справляется иммунитет, заключила она.

Ранее терапевт Розанна Гардашник назвала способы облегчить симптомы простуды. Она посоветовала пить больше воды и отдыхать.

