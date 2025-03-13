Россиянам рассказали о возможности отдохнуть в санаториях дешевле 30 тысяч рублей

АТОР: Россияне могут отдохнуть в санаториях Кавминвод дешевле 30 тысяч рублей

Путевки в санатории Кавказских Минеральных вод в апреле можно найти дешевле 30 тысяч рублей. О возможности бюджетно отдохнуть рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В публикации отмечается, что апрель — лучший месяц для оздоровительного отпуска. Во второй половине месяца билеты в Минводы из Москвы стоят от 23 тысяч рублей с багажом в обе стороны.

Специалисты привели примеры цен в самых дешевых санаториях Кавминвод. Так, путевка на 10 дней в «Викторию» в Ессентуках стоит от 55 тысяч рублей на двоих. В здравнице имени М.Ю. Лермонтова в Пятигорске можно отдохнуть от 63 тысяч за двоих.

«Здоровье» в Железноводске предлагает десятидневные путевки от 70,1 тысячи за двоих. А в санатории имени Георгия Димитрова в Кисловодске стоимость аналогичной поездки начинается от 72 тысяч.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили санаторный отдых. В 2024 году в здравницах отдохнуло больше 80 процентов участников опроса сервиса «Яндекс Путешествия».