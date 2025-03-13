Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 13 марта 2025Экономика

Россияне назвали главные минусы автомобилей Chery

Автомобили Chery раскритиковали за массу неисправностей
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россиянин Александр, купивший автомобиль Chery Tiggo 5, был вынужден провести немало времени, ремонтируя массу вышедших из строя деталей. Свою историю он опубликовал на портале Drom.

По его словам, неисправностей было очень много. В тот или иной момент ремонта требовали: переключатель света, бензонасос, сальники распредвалов, передние стойки стабилизатора и гидравлический усилитель руля. Кроме того, отказывались работать лямбда-зонды (электронные датчики, измеряющие состав продуктов сгорания) и клапаны фазорегулятора. Кроме того, в салоне перестал загораться свет при открывании дверей.

Другие посетители этого портала также раскритиковали «китайца». Один из них обратил внимание на то, что машина нерентабельна и быстро теряет в цене.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024

Еще один автовладелец пожаловался, что у Chery большой расход топлива и ужасные тормоза. Что касается подвески, то это «вообще беда». «Чувствуешь каждый стык, каждую ямку, каждый камень, на руль все это тоже передается», — написал он. Кроме того, он посетовал на отсутствующий подогрев спинок, хрупкое лобовое стекло и некачественное лакокрасочное покрытие, из-за которого машина проржавела за полгода. Вдобавок вариатор оказался очень громким.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого месяца суммарные объемы продаж автомобилей основных китайских брендов упали почти на 30 процентов.

    Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве раскритиковали предложение о временном перемирии на Украине

    Стали известны подробности о накачавшей двухлетнего сына наркотиками россиянке

    В МИД отреагировали на слова западных политиков о «мяче на стороне России»

    Азербайджан и Армения согласовали окончательный текст мирного соглашения

    На улицах Москвы начали появляться самокаты

    Лукашенко не пустили в Кремль

    Директора одного из старейших свинокомплексов России задержали

    В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд мигрантов

    Уехавший из России знаток «Что? Где? Когда?» счел нормальными удары ВСУ по Белгороду

    В России заявили о необходимости мертвой зоны для защиты Суджи от новых атак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше