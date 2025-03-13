Россияне назвали главные минусы автомобилей Chery

Автомобили Chery раскритиковали за массу неисправностей

Россиянин Александр, купивший автомобиль Chery Tiggo 5, был вынужден провести немало времени, ремонтируя массу вышедших из строя деталей. Свою историю он опубликовал на портале Drom.

По его словам, неисправностей было очень много. В тот или иной момент ремонта требовали: переключатель света, бензонасос, сальники распредвалов, передние стойки стабилизатора и гидравлический усилитель руля. Кроме того, отказывались работать лямбда-зонды (электронные датчики, измеряющие состав продуктов сгорания) и клапаны фазорегулятора. Кроме того, в салоне перестал загораться свет при открывании дверей.

Другие посетители этого портала также раскритиковали «китайца». Один из них обратил внимание на то, что машина нерентабельна и быстро теряет в цене.

Еще один автовладелец пожаловался, что у Chery большой расход топлива и ужасные тормоза. Что касается подвески, то это «вообще беда». «Чувствуешь каждый стык, каждую ямку, каждый камень, на руль все это тоже передается», — написал он. Кроме того, он посетовал на отсутствующий подогрев спинок, хрупкое лобовое стекло и некачественное лакокрасочное покрытие, из-за которого машина проржавела за полгода. Вдобавок вариатор оказался очень громким.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого месяца суммарные объемы продаж автомобилей основных китайских брендов упали почти на 30 процентов.