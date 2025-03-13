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12:30, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с женой на глазах у детей и тещи

В Петербурге мужчина зарезал жену на глазах у детей и тещи
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, расправившегося с 36-летней женой на глазах у детей и тещи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, ночью 13 марта мужчина несколько раз ударил ножом жену в квартире дома на Товарищеском проспекте. В квартире находилась 64-летняя мать, 2-летний и 7-летний сыновья потерпевшей. Нападавший также ранил тещу.

Полицейские выяснили, что семья числилась благополучной, но в последнее время мужчина часто ссорился с женой. На допросе он не смог объяснить мотивы преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Кемеровской области раскрыли расправу над двумя девочками, совершенную 30 лет назад.

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