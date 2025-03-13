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11:56, 13 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе арестовали мужчину за расправу над двумя девочками 30 лет назад

В Кемеровской области раскрыли убийство двух девочек, совершенное 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Кемеровской области раскрыли расправу над двумя девочками, совершенную 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в ноябре 1995 года возле песчаного карьера в Салаире была обнаружена 14-летняя девочка без признаков жизни. Через год поступило сообщение об исчезновении еще одной несовершеннолетней. Ее обнаружили в марте 1997 года в отвале породы золоторудника. Судебная экспертиза установила, что механическая асфиксия от сдавливания шеи оказалась травмой, несовместимой с жизнью. Также они были изнасилованы.

Сразу установить преступника не удалось, но работа продолжалась. Следователи-криминалисты решили провести еще одну молекулярно-генетическую экспертизу с использованием современных методик. Это позволило в марте 2025 года установить ДНК-профиль преступника. В дальнейшем было выявлено совпадение с генетическим профилем мужчины, который ранее совершил особо тяжкое преступление.

Мужчина долгое время проживал на территории Алтайского края, где взял фамилию жены после заключения брака. Он задержан и доставлен в Кемерово для проведения следственных действий. Фигурант сотрудничает со следствием, дал подробные показания и подтвердил их на месте. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали троих подозреваемых в совершенной 16 лет назад расправе.

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