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16:30, 11 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали троих подозреваемых в совершенной 16 лет назад расправе

В Тверской области задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 16 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Тверской области задержали троих подозреваемых в расправе на трассе, совершенной 16 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, 24 апреля 2009 года на 391-м километре автодороги Москва — Балтия неизвестные на автомобиле ВАЗ выпустили две очереди из автомата по Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. В иномарке находились три человека. Один из них получил касательное ранение спины, а двое других — ранения, несовместимые с жизнью.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства произошедшего. Трое подозреваемых были задержаны оперативниками и сотрудниками Росгвардии в Великих Луках и Санкт-Петербурге.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что пытавшегося отравить соперника пирожком с ртутью россиянина оставили под стражей.

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