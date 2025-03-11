Пытавшегося отравить соперника пирожком с ртутью россиянина оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей пытавшегося отравить соперника пирожком с ртутью

Мосгорсуд оставил под стражей жителя столицы, пытавшегося отравить соперника пирожком с ртутью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Тем самым было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката обвиняемого. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что съевший слойку с ртутью мужчина не имеет претензий к обвиняемому.

Мотивом преступления стала ревность к 24-летней коллеге. Женатым мужчинам нравилась одна и та же девушка. В результате один из них решил избавиться от соперника, отравив его.

Подозрения у следователей появились в тот момент, когда пришли результаты анализов — у одного из пострадавших в организме ртути не обнаружили. Вместе с этим он путался в показаниях. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. По версии следствия, москвич купил не менее четырех градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц, а потом — в слойки, купленные для знакомого. После того как потерпевшего госпитализировали, мужчина также обратился в больницу с жалобами на отравление. Таким образом он хотел избежать подозрений.