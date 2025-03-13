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13:41, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам

В Москве арестовали мужчину за стрельбу из пневматического оружия по подросткам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Москве арестовали мужчину за стрельбу из пневматического оружия по подросткам. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным агентства, 8 марта в районе Боровского проезда местный житель поссорился с несовершеннолетними, которые выгуливали собак. В результате мужчина несколько раз выстрелил вверх из пневматического пистолета. Школьники успели забежать в подъезд и спрятаться. Стрелка задержали.

Солнцевский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что москвич оказался в СИЗО за стрельбу из пистолета по школьникам.

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