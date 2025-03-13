Россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам

В Москве арестовали мужчину за стрельбу из пневматического оружия по подросткам

В Москве арестовали мужчину за стрельбу из пневматического оружия по подросткам. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным агентства, 8 марта в районе Боровского проезда местный житель поссорился с несовершеннолетними, которые выгуливали собак. В результате мужчина несколько раз выстрелил вверх из пневматического пистолета. Школьники успели забежать в подъезд и спрятаться. Стрелка задержали.

Солнцевский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что москвич оказался в СИЗО за стрельбу из пистолета по школьникам.

