Россиянка расправилась с сыном-младенцем и получила десять лет колонии

В ХМАО суд дал 10 лет матери, до смерти избившей 11-месячного сына

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил к десяти годам лишения свободы местную жительницу, расправившуюся с 11-месячным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 декабря 2023 года пьяная мать избила мальчика. Спасти ребенка не удалось.

Россиянка признана виновной по пунктам «в», «д» части 2 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Свердловский областной суд отправил на лечение 45-летнего местного жителя, который в октябре прошлого года расправился с внуком из-за громкого плача.