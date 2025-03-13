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14:31, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянка расправилась с сыном-младенцем и получила десять лет колонии

В ХМАО суд дал 10 лет матери, до смерти избившей 11-месячного сына
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил к десяти годам лишения свободы местную жительницу, расправившуюся с 11-месячным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 декабря 2023 года пьяная мать избила мальчика. Спасти ребенка не удалось.

Россиянка признана виновной по пунктам «в», «д» части 2 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Свердловский областной суд отправил на лечение 45-летнего местного жителя, который в октябре прошлого года расправился с внуком из-за громкого плача.

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