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12:59, 13 марта 2025Силовые структуры

Расправившегося с внуком из-за громкого плача россиянина отправили на лечение

В Свердловской области суд отправил мужчину на лечение за убийство внука
Варвара Митина (редактор)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom  

Свердловский областной суд отправил на лечение 45-летнего местного жителя, который в октябре прошлого года расправился с внуком из-за громкого плача. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Осужденный будет проходит лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В ночь на 16 октября 2024 года мужчина, вернувшись с работы в квартиру на улице Инженерной, избил внука в присутствии его матери и бабушки. Ребенка спасти не удалось, а сам злоумышленник скрылся с места преступления. Позже появились данные, что расправа могла произойти из-за громкого плача ребенка.

Мужчину задержали по горячим следам. Экспертиза установила, что он страдает хроническим психическим расстройством и является невменяемым.

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