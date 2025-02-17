Расправившийся с внуком из-за громкого плача россиянин избежит наказания

Убившего внука из-за плача екатеринбуржца отправят на принудительное лечение

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, который в октябре прошлого года расправился с внуком из-за громкого плача. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Как установила экспертиза, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и является невменяемым. Его дело передадут в суд, который направит екатеринбуржца на принудительное лечение.

По версии следствия, все произошло в ночь на 16 октября 2024 года. Мужчина, вернувшись с работы в квартиру на улице Инженерной, избил внука в присутствии его матери и бабушки. Ребенка спасти не удалось, а сам злоумышленник скрылся с места преступления.

Его задержали по горячим следам.

