Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:10, 17 февраля 2025Силовые структуры

Расправившийся с внуком из-за громкого плача россиянин избежит наказания

Убившего внука из-за плача екатеринбуржца отправят на принудительное лечение
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились новые подробности расправы россиянина над внуком

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, который в октябре прошлого года расправился с внуком из-за громкого плача. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Как установила экспертиза, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и является невменяемым. Его дело передадут в суд, который направит екатеринбуржца на принудительное лечение.

По версии следствия, все произошло в ночь на 16 октября 2024 года. Мужчина, вернувшись с работы в квартиру на улице Инженерной, избил внука в присутствии его матери и бабушки. Ребенка спасти не удалось, а сам злоумышленник скрылся с места преступления.

Его задержали по горячим следам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Ростовской области задержан второй за две недели вице-губернатор. В чем его обвиняют?

      Легенда МЮ рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии

      Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках

      Большинство россиян пожаловались на одно действие мошенников

      В Госдуме отреагировали на нежелание Зеленского принимать решения США и России по Украине

      Лазарева раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

      У россиянки забрали троих детей после жалоб на оставшихся без присмотра голых малышей

      Кандидат в канцлеры Германии призвал не пресмыкаться перед США

      На Западе раскрыли планы Европы укрепить позиции Украины

      Российский школьник оказался в реанимации после катания на «ватрушке»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше